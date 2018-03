Ingebrigtsen Sieger über 1500 Meter – Orth stürzt

Henrik Ingebrigtsen aus Norwegen hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki Gold über 1500 Meter gewonnen. Im Endspurt setzte er sich in 3:46,20 Minuten durch.

Florian Orth geriet durch einen Sturz ins Hintertreffen.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Silber holte Florian Carvalho (Frankreich) in 3:46,33 Minuten, Bronze der Spanier David Bustos 3:46,45 Minuten. Der deutsche Meister Florian Orth aus Regensburg wurde nach einem Sturz als Elfter Vorletzter und blutete an der Hand. «Ich hab die Füße unter mir verloren. Keine Chance mehr, auf den Beinen zu bleiben. So ein Scheiß. Ich hab hinten raus gedacht, ich hab noch was drauf. Das war jetzt halt ein Unglück», ärgerte er sich.