HSV zittert sich zum Sieg in Hannover

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga mit Glück eine Blamage verhindert. Dem deutschen Meister gelang ein schwer erkämpfter 37:34 (17:15)-Erfolg beim TSV Hannover-Burgdorf.

Hamburgs Coach Per Carlén sah einen Arbeitssieg seiner Mannschaft.

Foto: Angelika Warmuth. – DPA

Zugleich behielten die Hanseaten ihre weiße Weste gegen die Niedersachsen, die seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga noch keinen Punkt gegen den HSV holen konnten. Bester Werfer bei den Hamburgern war Hans Lindberg (8/3), für Hannover erzielte Morten Olsen (9/4) die meisten Treffer.

Beiden Teams war anfangs nicht anzumerken, dass sie erst am vergangenen Sonntag im Pflichtspiel-Einsatz waren. Sowohl Hannover wie auch Hamburg hielten das Tempo hoch. Nach sechs gespielten Minuten hieß es bereits 4:4. In der Folge demonstrierten die Gäste vor allem zwischen der 16. und 18. Minute ihre Klasse, als ihnen fünf Tore in Serie zum zwischenzeitlichen 13:8 gelangen. Allerdings versäumte es die Mannschaft von Trainer Per Carlén danach, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen.

Unter den Augen von Fußball-Bundesligatrainer Mirko Slomka sowie Profis von Hannover 96 blieb die Partie im zweiten Durchgang lange Zeit offen. Hamburg schien mit zunehmender Dauer die Kräfte auszugehen, die zuletzt so gelobte Abwehr ging nicht immer konsequent zur Sache. In der Schlussphase musste die Carlén-Truppe dann zwei Minuten in Unterzahl agieren, rettete den knappen Vorsprung aber über die Zeit.