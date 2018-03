HSG Wetzlar beurlaubt Trainer Chalepo

Der vom Abstieg bedrohte Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Gennadij Chalepo beurlaubt.

Trainer Gennadij Chalepo wurde von der HSG Wetzlar beurlaubt.

Foto: Jens Wolf – DPA

Nach fünf Niederlagen in Serie und dem Absturz auf Rang 15 entschieden sich Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Traditionsvereins für eine Trennung von dem Weißrussen. «Wir hatten zuletzt den Eindruck, dass in der Mannschaft der Glaube, enge Spiele zu gewinnen, nicht mehr vorhanden war», begründete Geschäftsführer Björn Seipp den Schritt. Einen Nachfolger wollen die Mittelhessen an diesem Montag präsentieren.