Darts-Profi Max Hopp hat bei seinem Debüt in der Premier League gegen den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld verloren.

Der 22 Jahre alte Hesse unterlag vor 10.000 Zuschauern in Berlin mit 3:7 und verpasste damit ein sportliches Ausrufezeichen in einem der wichtigsten Wettbewerbe der Darts-Szene. Weil Hopp nur an einem der insgesamt neun Vorrundenabende ...