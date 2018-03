Hopman Cup: Kerber und Zverev gewinnen Auftakt-Match

Am Ende entschied das Doppel zugunsten des deutschen Tennis-Duos gegen Belgien. Angelique Kerber feierte beim Hopman Cup einen guten Auftakt in das Jahr 2018, Alexander Zverev konnte nach der Niederlage gegen Goffin nicht zufrieden sein.

Alexander Zverev (l) und Angelique Kerber bejubeln ihren Sieg im Doppel im Hopman Cup gegen Belgien.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Perth (dpa). Das deutsche Tennis-Team mit Angelique Kerber und Alexander Zverev ist mit einem 2:1-Sieg über Belgien in den Hopman Cup in Perth gestartet.

Angelique Kerber gewann ihr Auftaktmatch beim Hopman Cup.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Beide gewannen am Neujahrstag das entscheidende Doppel gegen das belgische Duo Elise Mertens/David Goffin mit 4:2, 4:3. Zuvor hatte Kerber mit 7:6 (8:6), 7:6 (6:1) gegen Mertens gewonnen und Zverev seine Partie gegen Goffin mit 3:6, 3:6 verloren.

Mit guten Vorsätzen für ein sportlich erfolgreicheres Jahr startete Kerber in ihr erstes Match in 2018. In der durchwachsenen Vorsaison hatte sie einen Absturz von Rang eins der Weltrangliste auf Platz 21 erlebt. „Es war ein sehr hartes Spiel mit hoher Qualität von beiden Seiten. Das ist eine andere Saison als die letzte“, meinte Kerber nach ihrem knappen Einzelerfolg.

„Ich habe mich von 2017 verabschiedet. Jetzt schaue ich nach vorne“, fügte Kerber hinzu. „Ich bin mit meiner Leistung nach meinem ersten Spiel in Perth zufrieden. Diese ersten Wochen des Jahres sind etwas Besonderes für mich“, sagte die Australian-Open-Siegerin von 2016.

Der Hamburger Zverev konnte zum Auftakt der inoffiziellen Mixed-WM trotz eines Breaks und einer 2:0-Führung zu Beginn des zweiten Satzes gegen Goffin die gute Ausgangsposition des deutschen Teams nicht zum vorzeitigen Erfolg nutzen. So musste das Doppel den Ausschlag geben, in dem die Deutschen in den auf vier Gewinn-Punkte verkürzten zwei Sätzen klar den Ton angaben.

Die weiteren Gegner der Deutschen in Gruppe A sind Australien und Kanada. Das Match der beiden Teams gegeneinander hatten die Gastgeber mit 2:1 für sich entschieden.