Hoeneß: Nowitzki wäre bei Bayern herzlich willkommen

Uli Hoeneß würde Dirk Nowitzki bei den Basketballern des FC Bayern mit offenen Armen begrüßen.

Der designierte Bayern-Präsiden Uli Hoeneß hat große Pläne mit den Basketballern.

Foto: Tobias Hase – dpa

Falls er «nach seiner Karriere eine Rolle als Berater sucht, wäre Dirk bei uns herzlich willkommen», sagte der künftige Vereinspräsident der «Bild»-Zeitung. Dass der 38-Jährige Würzburger, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Dallas Mavericks unter Vertrag steht, aber als aktiver Spieler zu den Bayern wechselt, sei unrealistisch. «Nicht mal mit unserem Team-Etat für die gesamte Mannschaft von weniger als 10 Millionen Euro könnten wir ihn ein Jahr bezahlen.»

Hoeneß will mit den Bayern-Basketballern die deutsche Nummer eins werden. Dafür brauche es aber mehr TV-Präsenz. «Ich sehe die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht zu helfen, dass der Sport nicht total fußballdominiert ist – auch wenn das aus meinem Mund vielleicht seltsam klingt», so der 64-jährige Hoeneß.