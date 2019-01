Australiens Davis-Cup-Teamchef Lleyton Hewitt hat das neue Format in dem traditionellen Tennis-Mannschaftswettbewerb scharf kritisiert. Die umstrittene Radikalreform sei „lächerlich“, sagte der frühere Weltranglisten-Erste in Adelaide.

Dort trifft Australien am Wochenende auf Bosnien-Herzegowina, Deutschland spielt in der ersten Runde in Frankfurt am Main gegen Ungarn. Die Gewinner spielen im November in Madrid in einer Finalwoche den ...