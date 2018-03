Rafael Nadal hat nur mit Mühe ein Viertelfinal-Aus beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells verhindert. Der spanische Weltranglisten-Zweite drehte gegen David Nalbandian (Argentinien) nach verlorenem ersten Satz noch die Partie und gewann in 2:40 Stunden mit 4:6, 7:5, 4:6.

Rafael Nadal trifft im Halbfinale von Indian Wells mal wieder auf Roger Federer.

Foto: Mike Nelson – DPA

In der Runde der besten Vier trifft der zweimalige Indian Wells-Sieger zum 28. Mal in seiner Karriere auf Roger Federer. Der Schweizer feierte mit 6:3, 6:2 in nur 70 Minuten gegen Juan Martin del Potro aus Argentinien seinen 250. Sieg bei einem Masters-Turnier. Das zweite Halbfinal-Duell bestreiten der serbische Titelverteidiger und Weltranglisten-Erste, Novak Djokovic, und John Isner (USA).