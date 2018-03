Hahner: Spätstarterin träumt vom Olympia-Marathon

Anna Hahner sagt nicht «könnte», «will» oder «versuche». Sie sagt: «Ich werde den Marathon in unter 2:30 Stunden laufen.» Die Läuferin aus Fulda strebt die Qualifikation für den Olympia-Marathon an – bei ihrem ersten 42,195-Kilometer-Klassiker überhaupt am Sonntag in Düsseldorf.

Anna Hahner (M) strebt sofort die Qualifikation für den Olympia-Marathon an.

Foto: Thomas Frey – DPA

Die 22-Jährige ist ebenso wie ihre 16 Minuten jüngere Zwillingsschwester Lisa eine Spätstarterin in der Laufszene – aber was für eine. Durch Sabrina Mockenhaupts Absage an den olympischen Marathon ist ein Platz im deutschen Team freigeworden – und die Qualifikationsnorm liegt bei eben diesen 2:30 Stunden. Für Hahner Traum und glückliche Fügung zugleich: «Ich hatte immer Gänsehaut, wenn ich die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgt habe», sagt sie. «Und seitdem ich mit dem Laufen begonnen habe, wollte ich Marathonläuferin werden – aber erst dann, wenn ich die 42 Kilometer unter 2:30 Stunden packe.»

Dass es schon in diesem Frühjahr so weit sein könnte, hätte sie bis vor kurzem selbst nicht geglaubt. Denn die ersten Schritte im Ausdauersport machten Anna und ihre ebenfalls erfolgreiche Zwillingsschwester Lisa Hahner erst vor fünf Jahren – nach einem Vortrag des Extremsportlers Joey Kelly in ihrer Heimat Fulda. «Er hat durch den Sport so eine Lebensfreude ausgestrahlt, das wollten wir auch», sagen die Zwillinge, die in Mainz im sechsten Semester auf Lehramt studieren.

Wenige Monate später gewannen sie damals Seite an Seite ihren ersten Halbmarathon, starteten dann bei Meisterschaften und für das Nationalteam. Im Herbst 2011 lief Anna in Köln ihren ersten Halbmarathon «mit richtiger Vorbereitung». Und erzielte in 1:13:38 Stunden die viertbeste Zeit einer Deutschen 2011.

Erst dadurch sei ihr «klar geworden, welches Talent ich für lange Strecken habe». Zum Jahreswechsel schlossen sich die Zwillinge der Frankfurter Trainingsgruppe um Coach Wolfgang Heinig an, zu der auch die U 20-Europameisterin über 3000-Meter-Hindernis, Gesa Felicitas Krause, gehört. Zudem starten sie jetzt für das run2sky.com-Team. «Gemeinsam mit Herrn Heinig habe ich dann den Plan ausgearbeitet, dass ich im Frühjahr meinen ersten Marathon laufe», sagt Anna Hahner.

Zwillingsschwester Lisa wird im Ziel auf sie warten – und eine Woche später bei den deutschen Meisterschaften über 10 000 Meter in Marburg versuchen, sich für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki zu qualifizieren.

Läuft Anna Hahner den Marathon am Sonntag unter 2:30 Stunden und schneller als die ebenfalls in Düsseldorf startende Melanie Kraus (Leverkusen), wäre sie im August mit dann 22 Jahren und neun Monaten die jüngste Deutsche bei einem olympischen Marathon. Dass der Wechsel auf die Langstrecke zu früh kommen könnte, glaubt sie nicht. «Wenn man diese Zeit schafft, ist das Alter egal. Es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass ich noch frisch und unverbraucht bin, mich schnell erhole. Es macht mir riesigen Spaß. Das ist die richtige Entscheidung.»

Davon ist auch Sabrina Mockenhaupt, die in ihrem letzten Höhentrainingslager in Kenia gemeinsam mit den Hahner-Zwillingen trainierte, überzeugt. «Anna ist mental stark und liebt lange Läufe», urteilt die vielfache deutsche Langstreckenmeisterin. Deshalb sei der Marathon genau das Richtige für die Osthessin: «Sie wird die Norm schaffen!»