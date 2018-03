Haas und Petzschner in Stockholm in Runde zwei

Aus unserem Archiv

Stockholm

Nach Tennisprofi Philipp Petzschner aus Bayreuth hat auch Tommy Haas beim ATP-Turnier in Stockholm die zweite Runde erreicht. In seinem ersten Match seit den US Open setzte sich der gebürtige Hamburger gegen den Inder Somdev Devvarman mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.