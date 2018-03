Haas in Washington im Halbfinale

Tennisprofi Tommy Haas steht beim ATP-Turnier von Washington im Halbfinale. Der gebürtige Hamburger gewann bei der mit 1,05 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen den Lübecker Tobias Kamke mit 6:1, 6:2.

Tommy Haas (l) hat Landsmann Tobias Kamke im Viertelfinale bezwungen.

Foto: Shawn Thew – DPA

Damit ist Haas der letzte deutsche Tennisprofi, der noch im Turnier ist. Im Halbfinale trifft der an Nummer vier gesetzte Haas am Samstag auf den Sieger der Partie des Amerikaners Marty Fish gegen den Belgier Xavier Malisse. Für die Olympischen Spiele in London war Haas überraschend nicht nominiert worden.