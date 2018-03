Tennisprofi Tommy Haas hat beim Turnier von Washington auch sein zweites Spiel gewonnen. Der gebürtige Hamburger gewann bei dem mit 1,05 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier sein Achtelfinalspiel gegen den Argentinier Leonardo Mayer mit 6:4, 7:5.

Tommy Haas Washington musste sich gegen den Argentinier Leonardo Mayer teilweise ordentlich für den Sieg strecken.

Foto: Shawn Thew – DPA

Der an Nummer vier gesetzte Wahl-Amerikaner Haas, der überraschend nicht für Olympia nominiert worden war, trifft im Viertelfinale nun auf den Lübecker Tobias Kamke. Kamke hatte in seinem zweiten Spiel den Australier Marinko Matosevic mit 6:4, 6:3 geschlagen. Benjamin Becker aus Mettlach sollte am Donnerstag gegen Sam Querrey aus den USA antreten.