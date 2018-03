Gummersbach: Erfolgreiche Generalprobe für Europacup

Der VfL Gummersbach hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Rückspiel im Europacup der Pokalsieger gefeiert.

Patrick Wiencek erzielte für Gummersbach acht Tore.

Foto: Jens Wolf – DPA

Der Traditionsclub siegte in der Handball-Bundesliga bei TSV Hannover-Burgdorf mit 37:35 (18:16) und kann nun mit Selbstvertrauen in die Partie am Freitag gegen die SG Flensburg-Handewitt gehen. Bei den Gastgebern in ihrem 100. Bundesligaspiel traf Lars Lehnhoff (8 Tore) am häufigsten. Für Gummersbach boten Patrick Wiencek und Adrian Pfahl (beide 8) starke Leistungen. Titelverteidiger Gummersbach hat das Hinspiel um den Pokalsieger-Cup gegen Flensburg mit 33:34 verloren.