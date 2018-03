Gojowczyk in Doha im Viertelfinale – Struff ausgeschieden

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Doha ins Viertelfinale eingezogen. Der Münchner gewann in Katars Hauptstadt 6:2, 6:2 gegen Matteo Berrettini aus Italien.

Steht beim ATP-Turnier in Doha in der Runde der letzten Acht: Peter Gojowczyk.

Foto: Georgios Kefalas – dpa

Der 28 Jahre alte Gojowczyk hatte einen Tag zuvor zum Auftakt Filip Krajinovic aus Serbien bezwungen. Das Hartplatzturnier am Persischen Golf ist mit knapp 1,3 Millionen Dollar dotiert. Jan-Lennard Struff schied hingegen im Achtelfinale aus. Der Weltranglisten-53. aus Warstein unterlag dem Franzosen Gael Monfils 3:6, 6:1, 3:6. Struff hatte sich in der ersten Runde am Dienstag überraschend gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych aus Tschechien durchgesetzt.