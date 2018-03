Görges gewinnt Tennis-Turnier in Auckland

Julia Görges hat das Tennis-Turnier in Auckland gewonnen. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe setzte sich im Finale gegen die an Nummer eins gesetzte Caroline Wozniacki aus Dänemark mit 6:4, 7:6 (7:4) durch.

Julia Görges präsentiert den Pokal nach ihrem Turniersieg beim WTA-Turnier in Auckland.

Foto: Shirley Kwok – dpa

Sie feierte damit ihren dritten Turniersieg nacheinander. Im Oktober hatte sie erst in Moskau und dann im chinesischen Zhuhai gewonnen. Der Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte Wozniacki war das 14. Match in Serie, das sie gewann.

„Es fühlt sich unglaublich an, muss ich sagen“, meinte die derzeit beste deutsche Spielerin. „Es geht nicht nur darum, hier zu gewinnen, sondern auch um die Beständigkeit, die ich in den letzten Wochen und Monaten hatte. Das macht mich stolzer, und ich genieße jeden Moment davon.“

Dennoch macht sie vor dem Start der Australian Open in Melbourne, des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison, am 15. Januar eine Pause. Sie sagte wegen einer Knieblessur ihre Teilnahme am Turnier in Sydney in dieser Woche ab. Für sie rückte die Hamburgerin Carina Witthöft als Lucky Loser ins Turnier.

Vor ihrem Finalsieg gegen Wozniacki hatte Görges am Samstag gleich zwei Partien für sich entschieden: Zunächst gewann die Weltranglisten-14. das zweimal wegen Regens verschobene Viertelfinal-Match gegen die Slowenin Polona Hercog 6:4, 6:4, danach in der Vorschlussrunde gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 6:1, 6:4. Die WTA-Veranstaltung in Neuseelands Metropole war mit gut 500 000 Dollar dotiert.