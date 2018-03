Gescheiterter Derby-Favorit Novellist litt unter Infekt

Ein Infekt hat den als Top-Favorit in das 143. Deutsche Galopp-Derby gestarteten Hengst Novellist beim Rennen um das Blaue Band höchstwahrscheinlich um den Sieg gebracht.

Das 143. Deutsche Derby fand auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn statt.

Foto: Marcus Brandt – DPA

«Er hatte heute Morgen mit 38,4 eine erhöhte Temperatur und dazu noch ein verschmiertes Auge, wohl von einem hochfliegenden Gras-Klumpen», sagte Besitzer Christoph Berglar aus Köln. Novellist musste im Derby überraschend den 321:10-Außenseiter Pastorius vor sich dulden, der im Ziel nach 2400 Metern eine halbe Länge vor ihm war.

Berglar nahm die erste Niederlage seines Hengstes bei fünf Starts sportlich: «Der Glücklichere hat das Rennen gewonnen. Dem Team des Derby-Siegers ist Respekt und Anerkennung zu zollen.» Besitzer von Pastorius ist Berglars langjähriger Freund Franz Prinz von Auersperg. Pastorius und Novellist sind sogar im gleichen Gestüt groß geworden, im Union-Gestüt in Eitorf/Sieg, das Berglar bis 2010 betrieb.

Mit Pastorius plant dessen Trainer Mario Hofer nun einen Start im Großen Preis von Baden in Iffezheim Anfang September. Der Coach war auch am Montag noch überwältigt vom Sieg. «Das Derby zu gewinnen, gehört bei einem Spitzentrainer einfach dazu. Ich bin froh und stolz, das jetzt geschafft zu haben.» Hofer betreibt in Krefeld seit Jahren einen der führenden deutschen Rennställe, schaffte nun seinen größten Erfolg. «100 Meter vor dem Ziel habe ich mir im Derby gedacht, Mensch Hofer, das Ding kannst Du gewinnen», berichtete der Trainer.