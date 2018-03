Gebrselassie: «Ich will in Rio 2016 laufen»

Aus unserem Archiv

London

Äthiopiens Läufer-Held Haile Gebrselassie träumt immer noch von seiner fünften Olympia-Teilnahme. «Ich will in Rio laufen, Warum nicht? Wenn man ein Läufer ist, muss man Ziele haben», sagte der 39-Jährige am Rande der Sommerspiele in London.