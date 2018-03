Gaudiano gewinnt Championat von Braunschweig

Aus unserem Archiv

Braunschweig

Der italienische Springreiter Emanuele Gaudiano hat das Internationale Turnier in Braunschweig gewonnen. Mit seiner Stute Cocoshynsky lieferte er in der Siegerrunde der zehn besten Teilnehmer des Normalumlaufs in 34,17 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt ab.