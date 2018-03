Füchse und Lemgo spielen Finale des Champions Cups

Die beiden Handball-Bundesligisten Füchse Berlin und TBV Lemgo haben das Finale der zehnten Auflage des Champions Cups erreicht.

Die Füchse Berlin haben das Endspiel erreicht.

Foto: Jens Wolf – DPA

Die Berliner bezwangen bei dem internationalen Turnier in Wittenberg den französischen Erstligisten Saint-Raphael Var mit 35:22 (14:9). Torsten Laen erzielte dabei sieben Treffer. Der TBV Lemgo setzte sich gegen den russischen Meister Medwedi Tschechow mit 31:26 (17:11) durch. Für die Ostwestfalen erzielte der niederländische Nationalspieler Arjan Haenen die meisten Treffer (8). Das Endspiel wird am Sonntag in Dessau-Roßlau angepfiffen.