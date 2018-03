Füchse gewinnen CL-Hinspiel gegen HSV Hamburg

Die Füchse Berlin haben in der Champions League der Handballer die Chancen auf den Einzug in die Runde der besten acht Teams gewahrt. Die Mannschaft aus der Hauptstadt gewann das Achtelfinal-Hinspiel gegen den Liga-Rivalen HSV Hamburg 32:30 (15:15).

Mark Bult (r) von den Füchsen jubelt, während der Hamburger Igor Vori sichtlich enttäuscht ist.

Foto: Soeren Stache – DPA

In einer knappen und emotionalen Partie waren Sven-Sören Christophersen bei den Berlinern und der Hamburger Hans Lindberg mit je acht Toren die besten Werfer. Das Rückspiel zwischen den beiden deutschen Spitzenteams steigt am kommenden Sonntag in Hamburg (17.15 Uhr).

Bei den Füchsen machte sich der juristische Erfolg unter der Woche bezahlt, als eine Sperre für Top-Torjäger Christophersen beim europäischen Verband EHF erfolgreich abgewendet worden war. Der Nationalspieler war eigentlich nach einer Roten Karte für das Spiel gesperrt worden – dagegen hatten die Füchse aber Protest eingelegt.

Die Gäste, die ohne den an einer Bauchmuskelzerrung leidenden Rückraumschützen Pascal Hens antreten mussten, gaben vor 8904 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mehrmals die Führung aus der Hand. Nach der Schlappe vor einer Woche in Flensburg kassierten die Hamburger die zweite Pflichtspielniederlage in Serie. «Wir waren hochmotiviert, haben es aber nicht clever ausgespielt», sagte Michael Kraus und lobte Berlin: «Man hat gesehen, dass das ein Topteam ist.»