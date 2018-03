Friedsam in Hobart weiter – Maria ausgeschieden

Anna-Lena Friedsam hat bei ihrer Australian-Open-Generalprobe das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Andernach gewann beim WTA-Turnier in Hobart gegen die Belgierin Alison Van Uytvanck in drei hart umkämpften Sätzen über 2:18 Stunden 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Anna-Lena Friedsam erreichte in Hobart das Achtelfinale.

Foto: Facundo Arrizabalaga – dpa

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft Friedsam auf Michaela Buzarnescu aus Rumänien, die sich gegen die an Nummer vier gesetzte Französin Alizé Cornet durchsetzte. Die WTA-Veranstaltung auf Tasmanien ist mit 226 750 Dollar dotiert. Die Australian Open – das erste Grand-Slam-Turnier der Saison – beginnen am kommenden Montag in Melbourne. Friedsam ist nach einer langen Verletzungspause in der Weltrangliste nur noch auf Platz 507 notiert. Vor zwei Jahren stand sie bei den Australian Open überraschend im Achtelfinale.

Dagegen scheiterte einen Tag nach Mona Barthel auch Tatjana Maria in Hobart in Runde eins. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Kroatin Donna Vekic 4:6, 2:6.