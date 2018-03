Friedrich: Olympia-Ticket ist keine «Extrawurst»

Hochsprung-Ass Ariane Friedrich will nicht aufgeben und ihre Olympia-Chance in London mit vollem Einsatz nutzen.

Ariane Friedrich verpasste die A-Norm von 1,95 Meter.

Foto: Bernd Settnik – DPA

«Ich habe nie gesagt, dass ich nicht starten möchte. So habe ich es nie empfunden. Ich bin immer noch sehr gut in Form und möchte das unter Beweis stellen», sagte die 28-Jährige in Kienbaum der Nachrichtenagentur dpa. Im Bundesleistungszentrum in der Nähe von Berlin hatten sich am Wochenende 73 Leichtathleten zu einer «teambildenden Maßnahme» versammelt. Die Vorhut soll am Montag nach London starten.

Friedrich war vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nominiert worden, obwohl sie in diesem Jahr die A-Norm von 1,95 Meter verpasste. Danach gab es Kritik und auch Zweifel an der Motivation der Hochspringerin. Friedrich konterte nun: «Ich sehe das nicht als Extrawurst an. Ich habe die internationale B-Norm von 1,92 Meter zweimal erreicht. Das ist kein Geschenk, sondern ein Vertrauensvorschuss des DLV», sagte die Hallen-Europameisterin von 2009 aus Frankfurt/Main. «Den habe ich mir verdient.»

Die deutsche Rekordhalterin hatte die Saison 2011 wegen eines Achillessehnenrisses komplett abschreiben müssen; in diesem Jahr kam sie nur sehr mühsam in Schwung. Bei der Leichtathletik-EM Ende Juni in Helsinki konnte sie wegen Magen-Darm-Problemen nicht in der Qualifikation antreten. Nun will sie noch einmal angreifen. «Ich habe nichts mehr zu verlieren», meinte sie. «Jeder erwartet von mir, dass ich nicht ins Finale komme. Das ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass ich es kann.»