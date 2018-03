Freiluft-Handballspiel zwischen Magdeburg und Berlin abgebrochen

Das Handball-Testspiel unter freiem Himmel zwischen den Bundesligisten SC Magdeburg und den Füchsen Berlin ist abgebrochen worden. Nachdem beide Teams in Aschersleben die Partie zwar begonnen hatten, entschieden sich beide Trainer, die Begegnung beim Stand von 4:4 zu beenden.

Die Spieler des SC Magdeburg und der Füchse Berlin können die Freiluftpartie nicht zu Ende bringen.

Foto: Matthias Bein – DPA

Grund dafür war die zu hohe Verletzungsgefahr. Da es so heiß und trocken war, landete immer wieder Staub auf der Spielfläche. Die Spieler rutschten reihenweise aus. Wie die Veranstalter sagten, soll die Partie nun im Winter in einer Halle in Aschersleben nachgeholt werden. «Dennoch Kompliment an die tolle Organisation dieses Events. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt», sagte Berlins Trainer Dagur Sigurdsson. Bereits in der kommenden Woche treffen beide Team in Naumburg erneut aufeinander – dann jedoch wieder in einer Sporthalle.