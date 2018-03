Flensburg nach Sieg in Ukraine fast im Halbfinale

Die SG Flensburg-Handewitt steht nach einem locker herausgespielten Auswärtssieg bei HC Saporoschje praktisch im Halbfinale des europäischen Pokalsiegerwettbewerbes. Der Handball-Bundesligist spielte das 39:30 (20:16) vor 3300 Zuschauern in der Ukraine locker heraus.

Michael Knudsen erzielte sieben Treffer beim Auswärtssieg.

Foto: Wilhelm Amsel – DPA

Das Rückspiel in einer Woche in der Campushalle ist nur noch Formsache. «Mit neun Toren auswärts zu gewinnen, das ist schon stark», sagte SG-Trainer Ljubomir Vranjes. Lediglich Kleinigkeiten in der Abwehr missfielen ihm.

Bis zum 9:8 für die Gäste nach 14 Minuten konnten die Ukrainer noch mithalten, doch auf der Torhüterposition waren sie klar im Nachteil. Mattias Andersson entschärfte in 47 Minuten 13 Würfe und auch Sören Rasmussen parierte sieben Mal. Beste Werfer der SG waren Michael Knudsen und Petar Djordjic mit je sieben Treffern.