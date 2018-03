Fitschen will in Düsseldorf Marathon-Norm unterbieten

Aus unserem Archiv

Jan Fitschen will beim Marathon in Düsseldorf am Sonntag die Olympia-Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) unterbieten. Drei Tage vor seinem 35. Geburtstag müsste der Wattenscheider die 42,195 Kilometer lange Strecke dann unter 2:12 Stunden absolvieren.