Nach dem Fehlstart von Sebastian Vettel in die neue Formel-1-Saison rechnet Mercedes mit einem Konter von Ferrari.

„Ferrari wird alles in seiner Macht stehende unternehmen, um zurückzuschlagen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag in Bahrain. Die Silberpfeile hatten durch Valtteri Bottas und Lewis ...