Fernseh-Phänomen Handball: Warum die WM Rekorde bricht

Die deutschen Sportfans haben einen neuen TV-Liebling. Die Handball-WM im Fernsehen holt fast mit jedem Spiel neue Bestwerte und hängt sogar die Fußball-Bundesliga ab. Das sorgt für Freude – aber auch für Seitenhiebe.

Köln (dpa). Die neue Handball-Begeisterung der deutschen Fernsehzuschauer lässt sich in Zahlen ausdrücken.Vor einer Rekord-Kulisse hat die deutsche Mannschaft am Montag den Einzug in das Halbfinale der WM geschafft und ...