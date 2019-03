Fernduell BVB-Bayern geht weiter – Schalke will die Wende

Am 26. Bundesliga-Spieltag geht es das Fernduell um die deutsche Fußball-Meisterschaft in die nächste Runde. Zunächst ist Dortmund gefordert. Einige Teams wollen sich von einer anderen Seite zeigen, bei Schalke soll ein Trainerrückkehrer für die Wende sorgen.

Hamburg (dpa). Neun Spieltage vor Saisonende will sich Borussia Dortmund an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga nicht aus dem Gleichschritt mit dem punktgleichen Titelverteidiger Bayern München bringen lassen.Die Dortmunder müssen am ...