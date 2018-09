Zwar war es trotz des diesmal funktionierenden Flutlichts im Nachholspiel der Kreisliga A Ww/Wied nicht wirklich hell auf dem Platz, doch der FC Kosova Montabaur behielt den Durchblick und setzte sich beim defensiv eingestellten Schlusslicht SG Feldkirchen mit 3:1 (1:0) durch. „Von der ersten Minute an hat der Gegner mit zehn Mann hinten drin gestanden“, so Kosova-Abteilungsleiter Argentim Ajeti. „Doch wir sind geduldig geblieben.“ Über Standards kamen die Gäste zu ersten Chancen und gingen durch Agim Xhaferi in Führung (25.).

Xhaferi legte auch nach (60.), ehe Feldkirchen zum Anschlusstreffer kam (75.) und Dennis Orentsis wieder erhöhte (80.). ros

