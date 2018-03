Fall Bender: Bayern-Boss Rummenigge spielt auf Zeit

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge will das Werben um Leverkusens Jung-Nationalspieler Lars Bender nur ungern aufgeben. Trotz aller Bekundungen des Werksclubs, das Mittelfeld-Talent nicht aus seinem bis 2017 laufenden Vertrag zu lassen, spielt Rummenigge auf Zeit.

Karl-Heinz Rummenigge hofft weiter auf eine Verpflichtung von Lars Bender.

Foto: Peter Kneffel – DPA

«Ich weiß nicht, ob es einen Betrag gibt, bei dem Leverkusen schwach wird», sagte der Vorstandschef des FC Bayern in einem Interview mit dem TV-Sender «Sport1». Er schloss an: «Wir sollten die Dinge in Ruhe abwarten, dann schauen wir weiter».

Die Bayern suchen weiterhin nach einer Alternative fürs defensive Mittelfeld und haben nach Javi Martinez (Athletic Bilbao) zuletzt Bender verstärkt ins Visier genommen. Der 23-Jährige aber hatte einen sofortigen Wechsel sogar selbst per Pressestatement öffentlich ausgeschlossen. Ganz im Sinne von Bayer 04. «Wir haben uns klar positioniert und uns für die sportliche Zukunft entschieden. Obwohl große finanzielle Anreize da waren», sagte Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser in einem dpa-Interview. Neben Bender wird auch Bayer-Stürmer André Schürrle von anderen Clubs umworben.