Erster Saisonsieg für Kaiserslautern – 2:1 in Aalen

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem angestrebten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Dank der größeren Abgeklärtheit und zweier Tore des starken Albert Bunjaku setzte sich der Absteiger verdient mit 2:1 (2:1) beim Zweitliga-Neuling VfR Aalen durch.

Lauterns Mohamadou Idrissou (r) kommt vor dem Aalener Tim Kister an den Ball.

Foto: Stefan Puchner – DPA

Aalen/Kaiserlautern – Zwei Tore von Albert Bunjaku haben dem 1. FC Kaiserslautern den ersten Sieg in der neuen Zweitliga-Saison beschert. Der Aufstiegsfavorit gewann am Freitagabend verdient mit 2:1 (2:1) beim starken Aufsteiger VfR Aalen.

Mit einem Foulelfmeter in der 17. Minute brachte Bunjaku den Bundesliga-Absteiger vor 12 038 Zuschauern in der Scholz-Arena in Führung. Martin Dausch glich zwar zwischenzeitlich per Handelfmeter aus (25.) für Aalen, doch der neue Kapitän des FCK traf kurz vor der Pause nach schöner Vorarbeit seines Sturmpartners Mohamadou Idrissou gleich noch einmal (44.).

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben", sagte der Lauterer Trainer Franco Foda. Seine Mannschaft hatte insgesamt eine abgeklärte, in jedem Fall aber noch ausbaufähige Leistung gezeigt.

Als mitentscheidend bezeichnete der 46-Jährige eine taktische Änderung während der ersten Halbzeit. "Anfangs hatten wir Probleme mit der schnellen Aalener Spielweise. Durch die Umstellung vom 4-4-2- auf ein 4-2-3-1-System haben wir die Aalener aber besser in den Griff bekommen. Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft", sagte er.

Der FCK, bei dem Jan Simunek nach einer Wadenverletzung in die Abwehr zurückkehrte, hatte in der unterhaltsamen Partie zunächst mehr Ballbesitz als der VfR. Die Gastgeber, die zum Saisonstart 4:1 beim MSV Duisburg gewonnen hatten, waren im ersten Zweitliga-Heimspiel ihrer Clubgeschichte aber mit Kontern gefährlich. Vor dem 0:1 hatte Andreas Hofmann Torschütze Bunjaku gefoult, der selbst verwandelte. Vor Dauschs Ausgleich spielte Simunek den Ball mit der Hand.

Nach der Pause drängte Aalen phasenweise auf den Ausgleich, konnte den sicheren FCK-Torwart Tobias Sippel aber nicht überwinden. Zudem ließen sich die Lauterer nicht aus der Ruhe bringen und standen in der Abwehr sicherer als noch beim spektakulären 3:3 gegen Union Berlin. Nach dem Pokalspiel bei Hansa Rostock heißt der nächste Zweitliga-Gegner des FCK am Sonntag, 26. August, 1860 München