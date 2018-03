Eklat: Würzburg muss ohne Frazier auskommen

Bundesligist Würzburg Baskets muss mitten im Kampf um den Einzug ins Meisterschaftsfinale einen personellen Nackenschlag hinnehmen.

Chester Frazier hat die Würzburger überraschend verlassen.

Foto: Stefan Puchner – DPA

Einen Tag vor der zweiten Halbfinalpartie gegen ratiopharm Ulm habe Aufbauspieler Chester Frazier dem Aufsteiger den Rücken gekehrt und die Heimreise in die USA angetreten, teilten die Unterfranken mit.

«Wir hatten mit Chester vereinbart, dass er zumindest bis zum Ende der Halbfinal-Serie gegen Ulm bleibt», sagte Würzburgs enttäuschter Geschäftsführer Jochen Bähr. «Warum er sich entschlossen hat, jetzt schon in die USA zurückzukehren, hat er uns nicht mitgeteilt.»

Am Donnerstag steigt in Würzburg das zweite Halbfinale gegen Ulm im Kampf um den Einzug in die Endspielserie der deutschen Basketball-Meisterschaft. Ulm hatte die erste Partie für sich entschieden.