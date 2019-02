Erstmals seit dem Neujahrsspringen dürfen die DSV-Adler wieder einen Podiumsplatz bejubeln. Markus Eisenbichler fliegt in Oberstdorf zweimal über 220 Meter weit. Am Ende entscheidet auch der Wind.

Oberstdorf (dpa). Die deutschen Skispringer um Top-Athlet Markus Eisenbichler sind mit einem Erfolgserlebnis in die Abschiedswochen von Bundestrainer Werner Schuster gestartet. Der 27 Jahre alte Bayer flog am Freitag beim Heim-Weltcup in Oberstdorf auf 224,5 und ...