Ehning reitet bei Grand-Slam-Turnier nur auf Platz 17

's-Hertogenbosch (dpa) – Marcus Ehning hat beim Turnier in 's-Hertogenbosch einen Bonus von einer halben Million Euro verpasst.

Der Springreiter aus Borken kam nach seinem Sieg im Dezember in Genf am Sonntag beim Turnier in den Niederlanden nur auf Rang 17. Beide Veranstaltungen gehören zum Grand Slam des ...