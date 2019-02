Duo mit Doppelpass rennt in Schottland für Germany

Beide haben deutsche Mütter, sind in den USA aufgewachsen und haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Sam Parsons und Amos Bartelsmeyer sind flotte Jungs. Bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten geben sie am Freitag ihr Debüt im DLV-Trikot.

Glasgow (dpa). Wenn ein Amerikaner in Aschaffenburg geboren wird, in St. Louis aufwächst, in Seattle lebt und jetzt im schottischen Glasgow zum ersten Mal als Leichtathlet für Deutschland startet, dann ...