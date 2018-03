DTM: Green siegt mit Mercedes auf dem Norisring

Aus unserem Archiv

Nürnberg

Buchstäblich in der letzten Runde machte er den Jubiläums-Sieg perfekt: Kurz vor dem Zielstrich fing Jamie Green Titelverteidiger Martin Tomczyk noch ab und fuhr am Sonntag den zehnten Erfolg in Serie für Mercedes-Benz am Norisring heraus.