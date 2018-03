Isabell Werth hat nur noch eine minimale Olympia-Chance. Die fünfmalige Dressur-Olympiasiegerin aus Rheinberg kam beim CHIO in Aachen mit Don Johnson im Grand Prix lediglich auf Platz drei.

Isabell Werth kühlt nach dem Auftritt Don Johnson ab.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Für den Ritt mit ihrem elfjährigen Wallach erhielt sie 73,404 Prozentpunkte. Der Sieg ging an Monica Theodorescu aus Sassenberg mit Whisper (74,319). Zweite wurde die Österreicherin Victoria Max-Theurer mit Eichendorff (73,830).

Werth hat eine schwierige Ausgangslage für einen Start in London, da ihr Pferd bei der ersten Sichtung in Balve verletzt ausgeschieden war. Deshalb gehört die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt nicht zu der Mannschaft, die am Donnerstag im Nationenpreis startet.