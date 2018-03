Dresden verpasst ersten Saisonsieg – 2:2 gegen 1860

Dynamo Dresden hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Coach Ralf Loose musste sich trotz Heimvorteils gegen 1860 München mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Der Dresdner Mickael Poté (r) traf per Flugkopfball zum zwischenzeitlichen 1:1. Dominik Stahl kam zu spät.

Foto: Thomas Eisenhuth – DPA

Vor 9772 Zuschauern gingen die Gäste durch Benjamin Lauth (18.) in Führung, ehe Mickael Poté (38.) mit seinem zweiten Saisontor egalisierte. Ein Eigentor seines Teamkollegen Grzegorz Wojtkowiak (64.) glich 1860-Mittelfeldmann Daniel Bierofka 16 Minuten vor dem Ende aus und bewahrte seine Elf vor der ersten Saisonniederlage.

Nach einem DFB-Urteil durften nur 13 000 Dynamo-Fans mit personalisierten Tickets ins Stadion. Die Stehplatzränge blieben komplett gesperrt. München verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Spitzenreiter Eintracht Braunschweig bleibt als einziges Ligateam ohne Punktverlust.

Dresden war von Beginn an spielbestimmend. Doch in Führung gingen die Gäste. Nach einem schnellen Konter netzte Lauth ein. Danach überließen die Löwen das Feld erneut den Hausherren, die ihre Überlegenheit aber erst kurz vor der Pause ummünzten. Torjäger Poté vollendete per Flugkopfball zum verdienten 1:1.

Der zweite Durchgang war über weite Strecken ein Spiegelbild des ersten. Dresden machte das Spiel und München hatte die Chancen. Dynamo-Schlussmann Benjamin Kirsten bewahrte mit zwei Paraden (60./61.) sein Team vor dem erneuten Rückstand. Auf der Gegenseite brachte Wojtkowiak mit einem Eigentor Dresden in Vorhand. Durch einen erneut erstklassig vorgetragenen Konter kam 1860 zum Remis.