Dreher reitet auf Platz fünf

Hans-Dieter Dreher ist beim Großen Preis von Basel mit seinem Pferd Berlinda auf Platz fünf geritten.

Foto: Christian Merz – dpa

Nach vier Strafpunkten in der ersten Runde ritt der 45 Jahre alte Profi am Sonntag beim Großen Preis von Basel mit seiner Stute im zweiten Umlauf fehlerfrei. Den Höhepunkt des Turniers gewann der Schweizer Martin Fuchs mit Clooney vor seinem Landsmann Werner Muff im Sattel von Daimler und kassierte 100 000 Franken (ca. 85 000 Euro).

Beim Vier-Sterne-Turnier in Abu Dhabi hatte am Vorabend Philipp Weishaupt aus Riesenbeck im Grand Prix den zweiten Platz belegt. Nur der in Bonn lebende Schwede Henrik von Eckermann war mit Chacanno schneller als der ebenfalls fehlerfreie Weishaupt mit Che Fantastica.