dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Norweger Northug holt Gold vor Teichmann

Whistler (dpa) – Axel Teichmann hat sich am Sonntag im 50- Kilometer-Skilanglauf überraschend die Silbermedaille erkämpft. Der 30-Jährige aus Bad Lobenstein musste sich in der vorletzten Entscheidung der Olympischen Winterspiele nur dem überragenden Norweger Petter Northug geschlagen geben. Bronze in Whistler gewann der Schwede Johan Olsson.

Eiskunstlauf-Star Rochette trägt Kanadas Fahne

Vancouver (dpa) – Die vom Schicksal gebeutelte Eiskunstläuferin Joannie Rochette ist bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntagabend Fahnenträgerin des kanadischen Teams. Rochette hatte vier Tage, nachdem ihre Mutter in Vancouver gestorben war, Bronze gewonnen. Ganz Kanada hatte mit der tapferen Sportlerin gelitten. Es sei eine harte Woche gewesen, meinte Rochette. Sie wolle aber mit einem großen Lächeln im Gesicht ins Stadion einlaufen.

Vancouver vor Finale im Eishockey-Fieber

Vancouver (dpa) – Schon Stunden vor dem Olympia-Finale Kanada gegen USA hat Vancouver das Eishockey-Fieber erfasst. Tausende Fans strömten am Sonntag zum Eis-Tempel Canada Hockey Place, vor den Kneipen und Bars bildeten sich lange vor Öffnung riesige Schlangen. Die Bahn-Stationen glichen einem Meer roter Trikots mit dem «Ahornblatt». In den Zügen herrschte Enge und Endspiel-Euphorie. Auf den Straßen frotzelten Anhänger der beiden Final-Kontrahenten miteinander, wetteiferten um die witzigste Verkleidung und die bunteste Gesichtsbemalung.

Großer Bahnhof für Neuner und Riesch

Vancouver (dpa) – Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner wird an diesem Freitag in ihrem oberbayerischen Heimatort Wallgau feierlich empfangen. Rund 5000 Biathlon-Fans werden zu der Party für und mit der erfolgreichen Skijägerin erwartet. Der Ort wird für den Autoverkehr gesperrt. Skirennfahrerin Maria Riesch, die in Whistler ebenfalls zweimal Gold gewann, war bereits am Sonntag am Münchner Flughafen von einer Blaskapelle und Hunderten Fans begeistert in Empfang genommen worden. Bei einer Willkommensparty wollen sich am Dienstag rund 60 Olympia-Teilnehmer auf dem Münchner Marienplatz feiern lassen.

Vesper über München 2018: «Das können wir auch»

Vanouver (dpa) – Der Deutsche Olympische Sportbund hat das Werben für Münchens Olympia-Kandidatur 2018 in Vancouver als erfolgreich bilanziert. «Unser Ziel war, einen guten ersten Eindruck zu vermitteln. Ich glaube, dass wir die Chance genutzt haben», sagte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper am Samstag. Allerdings gebe es nach den Vancouver-Spielen noch viel zu tun, um am 6. Juli 2011 in Durban gegen die Mitbewerber Annecy in Frankreich und Pyeongchang in Südkorea zu gewinnen.

DSV will Trendsportarten stärker fördern

Whistler (dpa) – Mit einer verstärkten Förderung der Trendsportarten will der Deutsche Skiverband (DSV) auf den immer härter werdenden Medaillenkampf bei Olympischen Winterspielen reagieren. «Wenn man sieht, welche Anzahl an Medaillen im Skicross, Freestyle und Snowboard vergeben wird, müssen wir uns mit dem DOSB gemeinsam die große Grundsatzfrage stellen, wie wir im Medaillenspiegel 2014 und 2018 unter den Top 3 bleiben wollen, wenn wir diese Dinge nicht mit abdecken», sagte DSV-Präsident Alfons Hörmann.

Steuer lenkt im Finanzstreit mit DEU ein

Vancouver (dpa) – Ingo Steuer hat Bereitschaft signalisiert, im Rechtsstreit mit der Deutschen Eislauf-Union (DEU) um seine Bezahlung als Trainer einzulenken. «Es wäre schön, wenn wir diese Sache klären könnten, man kann über alles reden», sagte der Coach der Olympia-Dritten Aljona Savchenko und Robin Szolkowy der Deutschen Presse-Agentur dpa in Vancouver. Nach Olympia steht ein Vergleich über 250 000 Euro im Raum. Seine Klage auf grundsätzliche Bezahlung als Trainer will der 43-Jährige aber nicht zurückziehen. Die öffentliche Bezuschussung müsse geklärt werden.

Vier weitere Schiedsrichter belasten Amerell

München (dpa) – Nach Michael Kempter haben vier weitere Schiedsrichter schwere Anschuldigungen gegen den ehemaligen Bundesliga-Referee und DFB-Funktionär Manfred Amerell erhoben. «Ich muss von einem System Amerell reden», sagte der Berliner Anwalt Christian Schertz am Sonntag in München. Bei dem Termin, zu dem der Deutsche Fußball-Bund eingeladen hatte, waren neben Kempter vier weitere Referees anwesend. Ihre Namen sollen nicht veröffentlicht werden. Drei von ihnen fühlten sich von Amerell sexuell belästigt, ein weiterer will einen Annäherungsversuch Amerells beobachtet haben. Amerell hat bisher alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.

FCK gewinnt 3:1 in Karlsruhe – St. Pauli schwächelt

München (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Weg in die Fußball-Bundesliga einen weiteren großen Schritt gemacht. Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga gewannen die Pfälzer das Süd-West-Derby am Sonntag beim Karlsruher SC mit 3:1 (0:1) und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf 53 Punkte aus. Der seit drei Spielen sieglose FC St. Pauli fiel durch das 0:1 (0:1) gegen Arminia Bielefeld auf den dritten Platz zurück. Im Kampf um den Klassenverbleib schöpft Schlusslicht Rot Weiss Ahlen nach dem 3:2 (1:1) gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin wieder Hoffnung.

Elfenbeinküste entlässt Trainer Halilhodzic

Stuttgart (dpa) – Vahid Halilhodzic ist als Fußball- Nationaltrainer der Elfenbeinküste entlassen worden. Das bestätigte der Bosnier am Sonntag der französischen Sportzeitung «L'Equipe» (Online-Ausgabe). Halilhodzic wurde zum Verhängnis, dass er mit seiner Mannschaft beim Afrika Cup im Januar als großer Favorit bereits im Viertelfinale ausgeschieden war. Favorit auf die Nachfolge ist der Niederländer Guus Hiddink, der noch bis zum Sommer beim russischen Verband unter Vertrag steht und von August an das türkische Nationalteam übernehmen wird.

Fünf Absagen für U 21-Trainer Adrion

Magdeburg (dpa) – DFB-Trainer Rainer Adrion muss für das EM- Qualifikationsspiel der U-21-Junioren gegen Island am Dienstag (17.45/DSF) in Magdeburg gleich auf fünf Spieler verzichten. Neben Kapitän Mats Hummels, der einen Kieferbruch erlitt, stehen die Zwillinge Sven und Lars Bender wegen Verletzungen nicht zur Verfügung. Auch der erstmals nominierte Kevin Großkreutz musste seine Teilnahme absagen. Der Dortmunder Mittelfeldspieler laboriert an einer Meniskusverletzung. Marco Reus von Borussia Mönchengladbach kann wegen einer Innenbanddehnung ebenfalls nicht mitwirken.

Alster Hamburg gewinnt Hallenhockey-Europacup

Sumy/Ukraine (dpa) – Hockey-Bundesligist Club an der Alster Hamburg hat zum dritten Mal den Hallen-Europapokal der Landesmeister bei den Damen gewonnen. Die Hanseatinnen setzten sich am Sonntag im ukrainischen Sumy im Endspiel mit 2:0 (1:0) gegen den Club de Campo Madrid durch. Die Tore erzielte Meike Achtmann jeweils nach einer Strafecke.

Debakel für deutsche Rugby-Auswahl gegen Portugal

Heusenstamm (dpa) – Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch im achten Spiel in der EM-Division 1 Lehrgeld gezahlt. Der Aufsteiger erlitt beim 0:69 (0:31) gegen Portugal ein Debakel. Der Tabellenletzte war den Portugiesen am Samstag in Heusenstamm vor 2500 Zuschauern in den Bereichen Schnelligkeit und Wendigkeit klar unterlegen.