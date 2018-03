dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Olympia 2018: Freitag will kein zweites Leipzig

Düsseldorf (dpa) – Die neue Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, fordert einen kollektiven Schulterschluss von Sport, Politik und Gesellschaft für die Münchner Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018. «Ein zweites Leipzig kann sich Deutschland nicht leisten. Wenn wir uns bewerben, muss es eine erfolgversprechende Bewerbung sein», erklärte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa. Bei Winterspielen gebe es in der Regel größere Widerstände, weil es auch um teilweise gravierende Eingriffe in die Natur gehe. «Ohne eine breite Unterstützung von Sport, Politik und Gesellschaft ist eine Bewerbung kaum erfolgversprechend.»

Mayer gewinnt kurioses Match gegen Petzschner

Melbourne (dpa) – Florian Mayer hat ein verrücktes Match bei den Australian Open gewonnen und Philipp Petzschner im deutschen Duell ausgeschaltet. Der nach einer halbjährigen Auszeit 2008 wieder auf Platz 60 der Weltrangliste gekletterte Mayer sah dabei zwei Sätze lang wie ein Sparringspartner aus, kämpfte sich dann aber zu einem kaum mehr für möglich gehaltenen 0:6, 2:6, 6:4, 6:2, 6:2-Erfolg. Die Partie der beiden Bayreuther begann am Montag mit Verspätung, weil es im ungewöhnlich kühlen Melbourne zu Regnen begonnen hatte. Eine weitere kurze Pause folgte im dritten Satz. Mayer lag da bereits in Führung und ließ sich von dem im gleichen Maße wie er stärker wurde nachlassenden Petzschner nicht mehr stoppen. Gegner in der zweiten Runde ist Nicolas Lapentti aus Ecuador oder der Serbe Viktor Troicki.

Sabine Lisicki sagt für den Fed Cup ab

Melbourne (dpa) – Sabine Lisicki will dieses Jahr nicht mit der deutschen Tennis-Nationalmannschaft im Fed Cup spielen und hat für den Weltgruppen-Auftakt am 6./7. Februar in Brünn abgesagt. Wie am Montag am Rande der Australian Open bekanntwurde, hat die beste deutsche Spielerin ihren Verzicht in einem Brief an den Deutschen Tennis Bund (DTB) mitgeteilt. Ein persönliches Gespräch mit Bundestrainerin Barbara Rittner habe es nicht gegeben. Die Weltranglisten-24. will sich auf ihre Karriere konzentrieren und den Sprung unter die Top Ten der Tennis-Welt schaffen. In Melbourne startet die 20 Jahre alte Wimbledon-Viertelfinalistin am Dienstag gegen die Kroatin Petra Martic.

Babendererde/Jacobs verteidigen WM-Führung

Rio de Janeiro (dpa) – Die Segler Johannes Babendererde und Timo Jacobs haben bei der Weltmeisterschaft in der olympischen Starbott-Klasse vor Rio de Janeiro ihre Führung verteidigt. Das Duo aus Lübeck kam in der zweiten Wettfahrt auf Platz acht und liegt in der Gesamtwertung mit neun Punkten vor den Brasilianern Alan Adler/Guilherme Almeida (11 Punkte) und den britischen Olympiasiegern Iain Percy/Andrew Simpson (13). An dem Titelkampf vor Brasiliens Küste beteiligen sich 73 Crews aus 20 Nationen.

Brawn: Rosberg macht Jungfernfahrt im Silberpfeil

Hamburg (dpa) – Nico Rosberg wird die Jungfernfahrt mit dem neuen Silberpfeil des Formel-1-Rennstalls Mercedes Grand Prix absolvieren – und nicht Rückkehrer Michael Schumacher. Das verriet Teamchef Ross Brawn in einem Interview der Bild-Zeitung (Montag). «Nico wird das neue Auto als Erster fahren. So war es von Anfang an angedacht, noch ehe Michael zu uns ins Team kam», sagte Brawn.

New York Jets überraschend im Halbfinale

San Diego/Boston (dpa) – Die New York Jets stehen erstmals seit 1998 wieder im Playoff-Halbfinale der National Football-League NFL. Das Team um Quarterback-Neuling Mark Sanchez gewann am Sonntagabend (Ortszeit) überraschend sein Viertelfinalspiel bei den favorisierten San Diego Chargers mit 17:14. Zur Halbzeit hatten die Gastgeber noch mit 7:0 geführt, bevor die Jets unter anderem durch zwei Touchdowns von Dustin Keller und Shonn Greene im Schlussviertel die Partie noch drehten. Im Halbfinale muss New York am Sonntag beim besten Team der Vorrunde, den Indianapolis Colts, antreten. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell empfangen die New Orleans Saints die Minnesota Vikings. Das Endspiel, der Superbowl, wird am 7. Februar in Miami ausgetragen.

Chicago in NHL nun allein punktbeste Mannschaft

Detroit (dpa) – Die Chicago Blackhawks stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nun allein an der Spitze. Chicago gewann am Sonntag (Ortszeit) 4:3 nach Penaltyschießen bei Vizemeister Detroit Red Wings und liegt mit 72 Punkten zwei Zähler vor den San Jose Sharks mit Nationaltorwart Thomas Greiss.