dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Kaymer ohne Chance. Major-Triumph für Clarke

Sandwich (dpa) – Martin Kaymers erhoffte Aufholjagd am Schlusstag der 140. British Open in Sandwich blieb aus. Nach seiner 73er- Schlussrunde fiel Deutschlands Golfstar am Sonntag mit insgesamt 283 Schlägen (68+69+73+73) noch vom siebten auf den geteilten zwölften Platz zurück. Mit einem Rückstand von fünf Schlägen war der 26-Jährige aus Mettmann auf die abschließenden 18 Löcher gegangen. Den überlegenen Sieg holte der nordirische Ryder-Cup-Held Darren Clarke.

Meyer siegt überraschend beim Großen Preis von Aachen

Aachen (dpa) – Janne-Friederike Meyer hat völlig überraschend den Großen Preis von Aachen gewonnen. Die 30 Jahre alte Springreiterin aus Schenefeld bei Hamburg setzte sich beim Höhepunkt des größten Reitturniers der Welt vor 46 000 Zuschauern durch. Die Mannschafts-Weltmeisterin blieb mit ihrem Pferd Lambrasco als einzige Starterin in zwei Runden ohne Abwurf. Die Siegerin kassierte ein Preisgeld von 110 000 Euro und feierte den größten Einzelerfolg ihrer Karriere. Zweiter wurde der Franzose Kevin Staut mit Silvana vor dem deutschen CHIO-Debütanten Andreas Kreuzer (Steinfeld) mit Chacco-Blue.

Braunschweig besiegt 1860 – Fehlstart für Rostock

München (dpa) – Eintracht Braunschweig hat sich mit einem Paukenschlag in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Aufsteiger besiegte am Sonntag den TSV 1860 München mit 3:1 (3:1) und übernahm am ersten Spieltag zumindest bis Montagabend die Tabellenführung. Dagegen musste Hansa Rostock beim Zweitliga-Comeback mit dem 1:2 (1:1) gegen den SC Paderborn Lehrgeld zahlen. Der Karlsruher SC besiegte den Aufstiegs-Mitfavoriten MSV Duisburg mit 3:2 (3:2).

WM-Zweite Oeser siegt zum dritten Mal in Ratingen

Ratingen (dpa) – Die WM-Zweite Jennifer Oeser hat am Sonntag zum dritten Mal hintereinander den Siebenkampf beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen gewonnen. Mit erstklassigen 6663 Punkten empfahl sich die 27-jährige Leverkusenerin für eine Medaille bei den Weltmeisterschaften Ende August in Daegu. Die zweite WM-Fahrkarte sicherte sich die Olympia-Achte Lilli Schwarzkopf (LG Rhein-Wied) als Dritte mit 6370 Punkten. Als dritte Deutsche übertraf die Neubrandenburgerin Julia Mächtig als Fünfte mit 6194 Punkten die WM-Norm. Einen überraschenden zweiten Platz erreichte Rico Freimuth bei den Männern.

Florettherren verlieren Kampf um EM-Bronze

Sheffield (dpa) – Deutschlands Florettherren haben bei der EM in Sheffield das Gefecht um Mannschafts-Bronze gegen Russland mit 35:45 Treffern verloren. Die Säbeldamen belegten nach einem abschließenden 38:45 gegen Polen Rang sechs und verbesserten sich im Vergleich mit der EM 2010 in Leipzig um einen Platz. Das Florett-Quartett um Einzel-Weltmeister Peter Joppich hatte sich mit 42:39 gegen Gastgeber Großbritannien für das Halbfinale qualifiziert, dort aber gegen Titelverteidiger Italien klar mit 31:45 verloren.

Australierin Moffatt gewinnt Hamburg-Triathlon

Hamburg (dpa) – Die Australierin Emma Moffatt hat den Hamburg-Triathlon für sich entschieden. Beim vierten von sieben Rennen der WM-Serie setzte sich die Weltmeisterin am Sonntag gegen ihre Landsfrauen Emma Jackson und Emma Snowsill durch. Beste Deutsche war Svenja Bazlen aus Waiblingen als Zehnte. Schon am Samstag hatte in Brad Kahlefeldt ebenfalls ein Australier das Männer-Rennen gewonnen. Der Wettkampf in Hamburg galt für viele Triathleten als letzter Formtest vor der Olympia-Qualifikation in drei Wochen in London.