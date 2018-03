dpa-Nachrichtenüberblick Sport

DFB-Team ohne Personalsorgen – Neid: Pure Freude

Berlin (dpa) – Ohne Personalprobleme starten Deutschlands Fußball- Frauen am Sonntag im Berliner Olympiastadion gegen Kanada in die Heim-WM. «Alle Spielerinnen sind fit – außer Martina Müller», sagte Bundestrainerin Silvia Neid am Samstag. Ersatzstürmerin Müller hatte sich in der Vorbereitung eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt für das Eröffnungsspiel aus. Neid kündigte an, «ganz relaxed» auf der Bank zu sitzen. «Es ist eine pure Freude, weil ich volles Vertrauen in meine Mannschaft habe.»

Nationaltorhüterin Holl verlässt FCR Duisburg

Duisburg (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Ursula Holl verlässt nach nur zwei Jahren den FCR Duisburg. «Wir konnten uns auf keine weitere Zusammenarbeit verständigen», teilte die 27 Jahre alte Torhüterin auf ihrer Homepage mit. Ein Clubsprecher bestätigte dies am Samstag und betonte: «Ihr Vertrag lief aus und wird auch nicht verlängert. Die Trennung erfolgte in Friede und Freundschaft.» Gründe für die Entscheidung des Vereins nannte er nicht. Holl ist bei der am Sonntag beginnenden WM hinter Nadine Angerer die Nummer zwei im Tor des deutschen Nationalteams. Wohin sie zur neuen Saison wechselt, ist noch unklar.

Blatter verspricht mehr Geld für Frauen-WM

Berlin (dpa) – FIFA-Präsident Joseph Blatter will sich für höhere Prämien bei künftigen Frauen-Fußballweltmeisterschaften einsetzen. Das kündigte der Chef des Weltverbandes einen Tag vor der Eröffnung der Frauen-WM in Deutschland an. Bei dieser WM schüttet die FIFA 7,6 Millionen US-Dollar an Prämien aus, 2007 waren es noch 6,4 Millionen. Die WM bezeichnete er am Samstag in Berlin als «Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfußballs», weil das Turnier in der «Männerphalanx» Deutschland stattfinde.

Blatter: Ethikkommission wird im Juli entscheiden

Berlin (dpa) – Im FIFA-Korruptionsskandal wird die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes nach Angaben von Präsident Joseph Blatter im kommenden Monat ein Urteil fällen. «Sie wird im Laufe des Juli zu Entscheidungen kommen, was dieser Fall, den sie aufgerollt hat, jetzt bringt», sagte der 75 Jahre alte Schweizer am Samstag in Berlin. Die Ethikkommission ermittelt unter anderen gegen den wegen Bestechungsvorwürfen vorläufig suspendierten ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Mohamed bin Hammam aus Katar. Der frühere FIFA-Vizepräsident Jack Warner aus Trinidad und Tobago fällt dagegen nach seinem Rücktritt nicht mehr in die Zuständigkeit des Gremiums.

Lisicki erreicht Achtelfinale in Wimbledon

London (dpa) – Sabine Lisicki hat in Wimbledon als einzige deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale erreicht. Zwei Tage nach ihrem überraschenden Erfolg über French-Open-Siegerin Li Na aus China gewann die Berlinerin am Samstag mit 6:4, 6:2 gegen die Japanerin Misaki Doi. In der Runde der letzten 16 trifft Lisicki am Montag auf die Tschechin Petra Cetkovska. Von 19 gestarteten Profis des Deutschen Tennis Bundes ist in der zweiten Wimbledon-Woche damit nur noch Lisicki im Einzel vertreten.

Keine Chance für Kaymer – Foster führt

München (dpa) – Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Marcel Siem haben am Samstag bei der 23. BMW International Open den Anschluss an die Spitzengruppe völlig verloren. Top-Favorit und 2008-Sieger Kaymer hat nach 210 Schlägen auf dem Par 72-Kurs in Eichenried auf dem geteilten 23. Rang keine Titelchance mehr. Für Marcel Siem sieht es mit 208 Schlägen als 16. nach drei Runden nur wenig besser aus. Der Engländer Mark Foster übernahm mit 202 Schlägen die Führung.

Spanien zum dritten Mal U 21-Europameister

Aarhus (dpa) – Die spanischen Fußball-Junioren haben zum dritten Mal nach 1986 und 1998 den Titel bei der U 21-EM gewonnen. Der Nachwuchs des Weltmeisters setzte sich am Samstagabend im Endspiel gegen die Schweiz mit 2:0 durch. Vor 15 000 Zuschauern im dänischen Aarhus erzielten Ander Herrera und Thiago die Treffer für die Spanier, die sich wie die Schweiz für die Olympischen Spiele 2012 qualifiziert haben. Als letztes europäisches Team hatte Weißrussland durch den 1:0-Erfolg gegen Tschechien im Spiel um Platz drei in Aalborg das Olympia-Ticket gelöst.

Champions Tour: Ahlmann verpasst Sieg in Monaco

Monte Carlo/Monaco (dpa) – Christian Ahlmann hat den Sieg beim fünften Springen auf der lukrativen Global Champions Tour knapp verpasst. Durch einen Zeitfehler im zweiten Umlauf musste sich der Weltcup-Sieger am Samstagabend im Großen Preis von Monte Carlo auf Taloubet Z mit dem zweiten Platz begnügen. Als einziger blieb der Schwede Rolf-Göran Bengtsson auf Casall in beiden Umläufen ohne Strafpunkte. Der Olympia-Zweite kassierte damit die Siegprämie von 92 000 Euro, Ahlmann bekam noch 60 000 Euro.