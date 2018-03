dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Vettel auch in Valencia auf Pole Position

Valencia (dpa) – Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Europa die Pole Position gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim fuhr am Samstag im achten Versuch zum siebten Mal in dieser Saison auf Startplatz eins. Vettel war im entscheidenden Qualifikationsabschnitt 0,188 Sekunden schneller als sein Teamgefährte Mark Webber. Dritter wurde der Brite Lewis Hamilton im McLaren vor Ferrari-Star Fernando Alonso aus Spanien.

Görges verpasst Wimbledon-Achtelfinale

London (dpa) – Julia Görges muss weiter auf ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die 22-Jährige verlor am Samstag in Wimbledon ihre Drittrunden-Partie gegen die an Nummer 24 gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova mit 4:6, 6:1, 3:6. Auch in Melbourne und Paris hatte Görges in diesem Jahr jeweils nach der dritten Runde das Aus ereilt.

Merkel wünscht allen WM-Teams großen Erfolg

Berlin (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel freut sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. «Deutschland hat eine sehr erfolgreiche Männer-Weltmeisterschaft als Gastgeberland ausgetragen, und jetzt wollen wir das mit den Frauen der Welt wiederholen», sagte die Regierungschefin einen Tag vor Beginn des Turniers in ihrem Video-Podcast. Sie habe sich den Endspieltermin vorgemerkt und würde sich «natürlich freuen, wenn Deutschland dabei wäre», erklärte Merkel. «Ich wünsche als Gastgeberin allen Mannschaften großen Erfolg, viel Spaß und ein tolles Publikum.»

Bradl stürzt in Assen – Sieg für Marquez

Assen (dpa) – Die Punkte- und Siegesserie von Stefan Bradl in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist gerissen. Beim Grand Prix der Niederlande in Assen stürzte der Zahlinger am Samstag in der Moto2-Klasse drei Runden vor dem Ende bei schwierigen Bedingungen und schied aus. Dennoch bleibt er WM-Spitzenreiter. Den Sieg holte sich der Spanier Marc Marquez vor Kenan Sofuoglu aus der Türkei. Rang drei ging an den Briten Bradley Smith.

Wolfsburger Friedrich erneut lange außer Gefecht

Wolfsburg (dpa) – Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich droht wieder eine lange Verletzungspause. Die Probleme an seiner vor einem Jahr operierten Bandscheibe scheinen größer zu sein als zunächst angenommen. Wegen der Komplikationen «bin ich für die nächsten sechs Wochen krankgeschrieben», berichtete Friedrich auf seiner Internetseite. Der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg fällt damit mindestens für die komplette Vorbereitung aus.

Asamoah verlässt nach zwölf Jahren Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa) – Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah verlässt nach zwölf Jahren den FC Schalke 04. Am Samstag löste der 32-Jährige seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten auf. Als Spieler hatte der zuletzt an den FC St. Pauli ausgeliehene Stürmer noch einen Vertrag bis 2012 beim Pokalsieger. Darüber hinaus gab es einen langfristigen Anschlussvertrag in der Zeit nach der aktiven Laufbahn als Teambotschafter. Doch auch dieser Kontrakt wurde aufgehoben.

Nur Boll punktet für Weltauswahl gegen China

Shanghai (dpa) – Tischtennis-Star Timo Boll hat mit einer Weltauswahl 1:4 gegen China verloren. Der Düsseldorfer konnte am Samstag in Shanghai aber immerhin einen Achtungserfolg verbuchen. Nach der Auftaktniederlage des Japaners Jun Mizutani gewann Boll im fünften Duell erstmals gegen Chinas neuen Star Xu Xin. Xu war der einzige Top-Chinese, den der WM-Dritte noch nicht besiegt hatte.