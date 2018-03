dpa-Nachrichtenüberblick Sport

Andrea Petkovic in Wimbledon ausgeschieden

London (dpa) – Andrea Petkovic ist beim Rasenturnier in Wimbledon überraschend ausgeschieden. Die an Nummer elf gesetzte Darmstädterin unterlag am Freitag in der dritten Runde der Russin Xenia Perwak mit 4:6, 6:7 (2:7). Damit vertreten nur noch Julia Görges aus Bad Oldesloe und die Berlinerin Sabine Lisicki den Deutschen Tennis-Bund in den Einzel-Wettbewerben. Für Petkovic bedeutet das Drittenrunden-Aus in London das schwächste Abschneiden bei den diesjährigen Grand-Slam-Turnieren. In Melbourne und Paris hatte die 23-Jährige jeweils die Runde der letzten Acht erreicht.

Australierin Melksham pfeift 1. deutsches WM-Spiel

Berlin (dpa) – Die Australierin Jacqui Melksham leitet das erste Spiel der deutschen Fußball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Berlin gegen Kanada. Die 32-jährige Schiedsrichterin wurde am Freitag vom Weltverband FIFA mit der Leitung der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/live ARD) im Olympiastadion betraut. Assistieren werden ihr ihre beiden Landsfrauen Allyson Flynn und Sarah Ho. Bibiana Steinhaus aus Hannover pfeift am Dienstag in Dresden die brisante Vorrundenbegegnung zwischen Nordkorea und den USA.

Volleyballer vor Weltliga-Aus: 1:3 gegen Russland

Berlin (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben den Einzug in die Weltliga-Finalrunde so gut wie verpasst. Einen Tag nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Russland verlor die Auswahl von Bundestrainer Raúl Lozano am Freitag in Berlin die zweite Partie gegen den Titelanwärter mit 1:3 (29:27, 20:25, 17:25, 26:28). Die Teilnahme an der Finalrunde vom 6. bis 10. Juli in Danzig ist damit in weite Ferne gerückt. Zum Abschluss der Vorrunde bestreitet die Nationalmannschaft am kommenden Wochenende in Stuttgart zwei Spiele gegen Japan.

NBA-Champion Nowitzki am Dienstag in Würzburg

Würzburg (dpa) – Zwei Wochen nach dem Gewinn der Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kommt Dirk Nowitzki in seine Heimatstadt Würzburg. Am kommenden Dienstag wird sich der NBA-Champion im Wenzelsaal des Rathauses in das Goldene Buch der Residenzstadt eintragen. Danach wird es für Nowitzki eine Feier auf dem Residenzplatz geben. «Nowitzki hat in den vergangenen Jahren fantastische Leistungen gezeigt», sagte Würzburgs Oberbürgermeister Georg Rosenthal am Freitag in einer Pressemitteilung.

Kaymer und Siem im Cut – Stenson und Coetzee vorn

München (dpa) – Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Marcel Siem haben mit 138 bzw. 137 Schlägen den Cut bei der 23. BMW International Open in München geschafft. Altmeister Bernhard Langer (155) musste dagegen am Freitag nach dem schlechtesten Ergebnis seiner Karriere über 36 Löcher auf dem Par 72-Kur in Eichenried wie auch Alexander Cejka (144) passen. Die Führung teilten sich der Schwede Henrik Stenson und George Coetzee (Südafrika) mit je 134 Schlägen.