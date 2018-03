dpa-Nachrichtenüberblick Sport

DFB-Chef Zwanziger: Tür für Ballack immer offen

Frankfurt/Main (dpa) – DFB-Präsident Theo Zwanziger will im Streit mit Michael Ballack vermitteln. «Nachtragend sind wir nicht, die Tür für Michael Ballack bleibt beim DFB immer offen», schrieb der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer Kolumne für die «Sport Bild» (Mittwoch). Ballack hatte zuvor Bundestrainer Joachim Löw und den DFB heftig wegen seines unfreiwilligen Abschieds aus der Nationalmannschaft angegriffen. Zwanziger kritisierte zwar die Wortwahl des 34-Jährigen, will dem bisherigen DFB-Kapitän aber weiterhin ein Abschiedssspiel gegen Brasilien am 10. August gewähren. «Das ist das Angebot, das wir ihm machen», betonte Zwanziger.

Medien: Porto-Trainer Villas-Boas zu Chelsea

Lissabon (dpa) – Der Fußball-Trainer von Europa-League-Sieger FC Porto, André Villas-Boas, wird nach Medienberichten neuer Coach des FC Chelsea. Der 33-Jährige habe den Wechsel nach London intern bereits bekanntgegeben und werde damit Nachfolger des von Chelsea gefeuerten Italieners Carlo Ancelotti, berichtete die gewöhnlich sehr gut informierte Nachrichtenagentur Lusa am Montag unter Berufung auf Kreise beim portugiesischen Meisters. Offiziell wurde der Wechsel zunächst weder bestätigt noch dementiert. Auch der FC Chelsea verweigerte jeden Kommentar.

Freiburg: Erstes Training mit Sorg

Freiburg (dpa) – Beim SC Freiburg hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Nach vier Jahren unter Robin Dutt leitete am Montag erstmals der neue Cheftrainer Marcus Sorg das Training des Fußball- Bundesligisten. «Ich will die erfolgreiche Arbeit vor dem Hintergrund der Vereins-Philosophie fortsetzen und die Mannschaft weiterentwickeln», sagte der 45-Jährige nach dem offiziellen Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison.

Erster Podestplatz durch Brodmeier in München

München (dpa) – Daniel Brodmeier hat den Bann gebrochen und beim Weltcup im Sportschießen in München den ersten Podestplatz geholt. In der fünften von zehn Entscheidungen in den olympischen Disziplinen mit Gewehr und Pistole wurde der Niederlauterbacher Dritter im Gewehr-Liegendkampf mit 701,2 Ringen (Vorkampf 599 + Finale 102,2). Da Deutschland in dieser Disziplin schon zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2012 in London gewonnen hatte, gingen diese begehrten Startplätze an den Zweiten, Kenneth Nielsen (Dänemark), und den Vierten, Marcel Bürge (Schweiz). Den Sieg holte sich der Weißrusse Sergej Matrinow mit 703,3 Ringen.

BBL mit Zuschauerrekord – 4000er-Marke geknackt

Frankfurt/Main (dpa) – Die Basketball Bundesliga hat in der vergangenen Saison erneut einen Zuschauerrekord aufgestellt. Erstmals in der Geschichte der Liga kamen im Schnitt mehr als 4000 Besucher zu den insgesamt 337 Partien. Exakt 1 365 058 Millionen Fans passierten die Hallentore, das waren 4051 Fans pro Partie. In der Spielzeit 2009/2010 waren 1 302 350 Millionen Anhänger in die Arenen gekommen, das entsprach einem Schnitt von 3888 Zuschauern. Damit legte die BBL im Schnitt um 4,2 Prozent zu. Die Auslastungsquote der Hallen lag bei 82,8 Prozent. Zuschauerkrösus war erneut ALBA Berlin. Zu den Heimspielen des Vizemeisters kamen durchschnittlich 10 932 Fans.

Andersson nicht mehr Österreichs Handball-Trainer

Wien (dpa) – Magnus Andersson ist nicht mehr Trainer von Österreichs Handball-Männern. Gut eine Woche nach der verpassten Qualifikation für die EM 2012 in Serbien haben sich der Schwede und der Verband auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt, teilte der Österreichische Handballbund (ÖHB) am Montag mit. Begründet wurde die Entscheidung mit dem angestrebten Neuaufbau der Nationalmannschaft. Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten sollen in den kommenden Wochen geführt werden.