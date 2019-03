DLV-Team am Samstag ohne Medaille

Zweiter Wettkampftag, keine Medaille: Nach zweimal Silber zum Auftakt sind die deutschen Leichtathleten bei der Hallen-EM am Samstag leer ausgegangen. Sprinter Kevin Kranz wurde Achter über 60 Meter – schon der Einzug ins Finale war ein Achtungserfolg für den 20-Jährigen.

