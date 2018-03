Djokovic optimistisch für US Open

Novak Djokovic hat mit dem Finalsieg beim Masters in Toronto seine mehr als viermonatige titellose Zeit beendet und Selbstvertrauen für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres getankt.

Novak Djokovic blickt optimistisch auf die US Open.

Foto: Andy Rain – DPA

«Bislang habe ich nur daran gedacht, hier erfolgreich zu sein. Jetzt möchte ich auch in Cincinnati gut abschneiden und dann hoffentlich wieder die US Open gewinnen», sagte der serbische Tennisprofi nach seinem klaren 6:3, 6:2-Erfolg gegen den Franzosen Richard Gasquet im Endspiel des Masters-Turnier im kanadischen Toronto.

Bei den US Open vom 27. August an in New York will Djokovic seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Mit dem Erfolg in nur 61 Minuten am Sonntag gegen Gasquet sicherte sich der Weltranglistenzweite seine dritte Trophäe in diesem Jahr und die erste seit dem Masters-Sieg in Miami am 1. April. Zuvor hatte er bei den Australian Open triumphiert.

Bei den Olympischen Spielen in London hatte der 25-Jährige eine Medaille verpasst. «Es wird immer Höhen und Tiefen geben, aber im Moment spiele ich mit Selbstvertrauen. Ich wusste, dass es fast unmöglich werden würde, meine Saisonleistung aus dem Vorjahr zu wiederholen», sagte Djokovic. «Es ist eine große Herausforderung, aber ich bin mit meinem Spiel zufrieden.» In der Weltrangliste bleibt er auf Platz zwei hinter dem Schweizer Roger Federer.

Tommy Haas (Bradenton/Florida) verbesserte sich durch seinen Viertelfinal-Einzug in Toronto (Aus gegen Djokovic) im ATP-Ranking um zwei Plätze auf Rang 23. Bester deutscher Tennisprofi bleibt Philipp Kohlschreiber (Augsburg) als 17. Einen Platz hinter Haas liegt Florian Mayer (Bayreuth) auf Platz 24.