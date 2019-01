DHB-Team begeistert: Nun soll eine WM-Medaille her

Von Köln über Hamburg nach Herning. Die deutschen Handballer spielen bei der Heim-Endrunde um die erste WM-Medaille seit dem Gold-Coup 2007. Die Aussichten für die Zukunft erscheinen rosig.

Köln (dpa). Zu später Stunde stießen Deutschlands Handballer im noblen Teamhotel am Kölner Rheinufer auf ihren vorzeitigen Einzug ins WM-Halbfinale an - nach wenig Schlaf durften sie ihren Erfolg an ...