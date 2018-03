DHB-Handballer als Favorit in WM-Qualifikation

Nach der verpassten Olympia-Qualifikation wollen die deutschen Handballer die nächste Blamage verhindern und wenigstens das Ticket für die WM 2013 in Spanien lösen. Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist im Juni Bosnien-Herzegowina.

Martin Heuberger muss in der WM-Qualifikation mit der Favoritenrolle leben.

Foto: Christian Charisius – DPA

Für das Hinspiel am 9. Juni in der Stuttgarter Porsche Arena und das Rückspiel am 17. Juni in Sarajevo nominierte Bundestrainer Martin Heuberger einen 19-köpfigen Kader. Nach Platz sieben bei der EM hat sich das Team erheblich verändert. Neben den zurückgetretenen Pascal Hens und Christian Sprenger fehlen die verletzten Holger Glandorf, Michael Haaß und Patrick Groetzki. «Nach dem kleinen Umbruch müssen sich die Spieler auf internationalem Parkett behaupten und die nötige Reife erlangen», forderte Heuberger am Freitag.

«Wir stehen vor den beiden bedeutungsvollsten Länderspielen des Jahres. Die zwei K.o.-Spiele sind richtungweisend für die Zukunft des deutschen Handballs», sagte Heuberger. Er ist zuversichtlich: «Wenn wir das zuletzt gezeigte Niveau aus den Spielen gegen Island, Polen und Dänemark erreichen, haben wir sicher gute Chancen, bei der Weltmeisterschaft 2013 in Spanien mit von der Partie zu sein.»

Unklar ist, ob der Kieler Dominik Klein spielen kann. Der Linksaußen war nach seiner Roten Karte im letzten EM-Spiel gegen Polen Ende Januar von der Disziplinarkommission des Europäischen Verbandes EHF für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Der DHB hatte dagegen Einspruch erhoben und das EHF-Schiedsgericht angerufen. Eine endgültige Entscheidung soll am 30. Mai fallen.

Vor dem Hinspiel führt das DHB-Team einen einwöchigen Lehrgang im schwäbischen Rottenburg durch, dem die Handball-Gala von Heiner Brand am 3. Juni in Mannheim vorgeschaltet ist.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Carsten Lichtlein (TBV Lemgo, 150/1), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin,75/0), Martin Ziemer (HBW Balingen-Weilstetten, 8/-)

Feld: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen, 73/261), Dominik Klein (THW Kiel, 147/276), Jens Bechtloff (TBV Lemgo, 4/3), Lars Kaufmann (SG Flensburg-Handewitt, 129/319), Sven-Sören Christophersen (Füchse Berlin, 74/109), Stefan Kneer (TV Großwallstadt, 19/28), Martin Strobel (TBV Lemgo, 62/74), Steffen Weinhold (TV Großwallstadt, 25/44), Adrian Pfahl (VfL Gummersbach, 38/104), Michael Müller (Rhein-Neckar Löwen, 49/113), Markus Richwien (Füchse Berlin, 11/27), Johannes Sellin (Füchse Berlin, 3/5), Oliver Roggisch (Rhein-Neckar Löwen, 174/35), Patrick Wiencek (VfL Gummersbach, 21/28), Christoph Theuerkauf (TBV Lemgo, 39/81), Kai Häfner (HBW Balingen-Weilstetten, 2/5)